Бенджамин Хенрихс может стать перейти в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к защитнику немецкого клуба "Байер-04" Бенджамину Хенрихсу.По информации издания L'Equipe, клуб из Германии не желает отпускать одного из своих ключевых игроков и оценил Хенрихса в €20 млн. Соглашение 21-летнего игрока с "Байером" рассчитано до 2022 года.Хенрихс является воспитанником "Байера", в составе которого впервые вышел на поле в 2015 году. В прошлом сезоне игрок принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился одним голевым пасом, а также получил желтую и красную карточки.