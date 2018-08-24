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Бенджамин Хенрихс может стать перейти в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к защитнику немецкого клуба "Байер-04" Бенджамину Хенрихсу.

По информации издания L'Equipe, клуб из Германии не желает отпускать одного из своих ключевых игроков и оценил Хенрихса в €20 млн. Соглашение 21-летнего игрока с "Байером" рассчитано до 2022 года.

Хенрихс является воспитанником "Байера", в составе которого впервые вышел на поле в 2015 году. В прошлом сезоне игрок принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился одним голевым пасом, а также получил желтую и красную карточки.

"Газета.ру"
Теги: Байер Монако Трансферы
Сегодня, 03:56
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