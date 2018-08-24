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"Бавария" победила "Хоффенхайм" в первом туре чемпионата Германии, несмотря на 2 отменённых гола

"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" в 1-м туре чемпионата Германии - 3:1. Чемпионам Германии не помешало то, что арбитр Бастиан Данкерт после просмотра видеоповторов отменил 2 мяча.

Чемпионат Германии

1 тур

"Бавария" – "Хоффенхайм" 3:1

Голы: Мюллер, 23, Левандовски, 82 (пен), Роббен, 90+1 - Салаи, 58.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Мартинес (Горецка, 67), Тиаго, Рибери (Хамес, 83), Коман (Роббен, 45+4), Мюллер, Левандовски.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт (Нордтвейт, 74), Адамс (Акпогума, 67), Бичакчич, Грифо (Цубер, 46), Битенкур, Гриллич, Шульц, Кадержабек, Салаи, Жоэлинтон.

Предупреждения: Адамс, 21, Битенкур, 29, Кадержабек, 43, Шульц, 45+2, Мюллер, 45+5.
Теги: Бавария Хоффенхайм
Вчера, 23:37
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