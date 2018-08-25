31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото)

Brauen gezupft und Permanent Make-up – der neue Nagelsmann https://t.co/hMFS7fDoPl pic.twitter.com/0vPRlKUJ72 — WELT News (@WELTnews) August 25, 2018

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Баварией", в котором его команда проиграла со счетом 1:3, появился на публике с перманентным макияжем, передает Bild."Не вижу в этом ничего плохого. Женщины всегда стараются выглядеть шикарно, и я подумал, что могу сделать то же самое, будучи мужчиной. Надеюсь, всё вышло удачно", - рассказал 31-летний тренер после матча."Хоффенхайм" во 2-м туре Бундеслиги дома сыграет с "Фрайбургом". Встреча пройдет 1 сентября.