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31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото)

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Баварией", в котором его команда проиграла со счетом 1:3, появился на публике с перманентным макияжем, передает Bild.

"Не вижу в этом ничего плохого. Женщины всегда стараются выглядеть шикарно, и я подумал, что могу сделать то же самое, будучи мужчиной. Надеюсь, всё вышло удачно", - рассказал 31-летний тренер после матча.

"Хоффенхайм" во 2-м туре Бундеслиги дома сыграет с "Фрайбургом". Встреча пройдет 1 сентября.

Теги: Хоффенхайм Бавария
Сегодня, 18:36
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№15 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
Цитата: MATPOCOB
Кстати на этой фотке на сладкого (Роналду) оскалом похож.

Сходство, конечно, есть. Но чисто внешнее. Роналду победитель, а этот - лузер.


По задницам?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
Кстати на этой фотке на сладкого (Роналду) оскалом похож.

Сходство, конечно, есть. Но чисто внешнее. Роналду победитель, а этот - лузер.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Будующий тренер зины

зина это мамка твоя или бабка?


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да а чо видел как то репортаж по тв лет 10-15 назад видел, у них и колготки капроновые для мужчин продают, типа для зимы. Всё норм. Скоро и губы красить будет у них в порядке вещей.
Содомиты хреновы.
Кстати на этой фотке на сладкого (Роналду) оскалом похож.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:58) #
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Проказник, пля....((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:55) #
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Стринги тоже ему к лицу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Будующий тренер зины
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тот случай когда ни он будет команду после поражения драть а она его
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 18:54) #
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online

самое грустное даже не то, что он такой, а то, что в педропе все это воспринимают как норму.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не вижу в этом ничего плохого. Женщины всегда стараются выглядеть шикарно
это она


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
куда мир катится... тьпфу бля
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (5)
online

Ну,пидорок и пидорок...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:39) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Терек»
Настоящий дрезинщик, похож очень на Зобнина и Карреру.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Сегодня, 18:38) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Пед…..к
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Павел_2 (Сегодня, 18:37) #
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  •  (2)
online

мда...
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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