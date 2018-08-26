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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Барселона" подаст официальную жалобу на состояние поля в Вальядолиде
"Барселона" подаст официальную жалобу в Ла Лигу на состояние газона стадиона "Хосе Соррилья" в Вальядолиде.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство турнира расследует случившийся инцидент.
"Это не то место, где следовало проводить футбольный матч", — цитирует Тебаса Marca.
Сине-гранатовые обыграли "Вальядолид" в матче второго тура Примеры со счетом 1:0, несмотря на ужасное состояние поля, на котором вылетал дерн и стали появляться кочки.
"Газета.ру"
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство турнира расследует случившийся инцидент.
"Это не то место, где следовало проводить футбольный матч", — цитирует Тебаса Marca.
Сине-гранатовые обыграли "Вальядолид" в матче второго тура Примеры со счетом 1:0, несмотря на ужасное состояние поля, на котором вылетал дерн и стали появляться кочки.
"Газета.ру"
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