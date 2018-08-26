"Барселона" подаст официальную жалобу на состояние поля в Вальядолиде

"Барселона" подаст официальную жалобу в Ла Лигу на состояние газона стадиона "Хосе Соррилья" в Вальядолиде.Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство турнира расследует случившийся инцидент."Это не то место, где следовало проводить футбольный матч", — цитирует Тебаса Marca.Сине-гранатовые обыграли "Вальядолид" в матче второго тура Примеры со счетом 1:0, несмотря на ужасное состояние поля, на котором вылетал дерн и стали появляться кочки.