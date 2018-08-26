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"Барселона" подаст официальную жалобу на состояние поля в Вальядолиде

"Барселона" подаст официальную жалобу в Ла Лигу на состояние газона стадиона "Хосе Соррилья" в Вальядолиде.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство турнира расследует случившийся инцидент.

"Это не то место, где следовало проводить футбольный матч", — цитирует Тебаса Marca.

Сине-гранатовые обыграли "Вальядолид" в матче второго тура Примеры со счетом 1:0, несмотря на ужасное состояние поля, на котором вылетал дерн и стали появляться кочки.

"Газета.ру"
Теги: Вальядолид Барселона
Сегодня, 14:25
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
если провели - значит инспекторы одобрили
какие тогда вопросы?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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