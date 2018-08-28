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Роналдо покупает футбольный клуб

Роналдо покупает футбольный клуб

Бывший нападающий сборной Бразилии, "Реала" и "Барселоны" Роналдо близок к приобретению испанского клуба "Вальядолид"

Ожидается, что сделка будет оформлена в течение ближайших нескольких недель

41-летний известный экс-футболист купит клуб за 30 миллионов евро.
Теги: Роналдо Вальядолид
Сегодня, 09:57
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6
(1)
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Если еще и сам карьеру возобновит, ажиотаж, посещаемость и соответствующий пиар гарантированы.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 10:23) #
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  •  (7)

А как играл Зубастик,монстр! wink
Жаль конечно что он наш Спартак выбил в полуфинале Кубка УЕФА в 1998!!!!жаль не смог билеты на тот матч достать,8 часов простояв в очереди,очередь тянулась почти до станции метро Динамо,было холодно,и шел снег flushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:18) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гений футбола,феномен,рад за него.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:16) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы Промеса купил) Шутка!
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:10) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
красава !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 10:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Н - неожиданно scream


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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