Роналдо покупает футбольный клуб

Бывший нападающий сборной Бразилии, "Реала" и "Барселоны" Роналдо близок к приобретению испанского клуба "Вальядолид"Ожидается, что сделка будет оформлена в течение ближайших нескольких недель41-летний известный экс-футболист купит клуб за 30 миллионов евро.