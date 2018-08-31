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Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"

Защитник "Баварии" Хуан Бернат стал игроком "ПСЖ", сообщает официальный сайт французского клуба.

25-летний футболист заключил с французским клубом контракт, рассчитанный до окончания сезона-2020/21. Сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро.

[media=https://twitter.com/PSG_inside/status/1035577042488754181/video/1]
Теги: Бавария ПСЖ Трансферы
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