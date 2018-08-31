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"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью

В 3-м туре чемпионата Испании "Хетафе" и "Вальядолид" не смогли выявить сильнейшего.

Чемпионат Испании

3 тур

"Хетафе" – "Вальядолид" 0:0

"Хетафе": Сория - Бруно Гонсалес, Суарес, Антунеш, Даконам - Портильо, Максимович, Арамбарри, Иван Алехо, (Дьедиу, 46), - Мата, (Молина, 58), Анхель, (Гвардиола 83).

"Вальядолид": Масип - Калеро, Мойяно, Мартинес, Альба - Плано, Кеко, Тони, (Мичел, 79), Алькарас, Ануар - Унал, (Чоп, 70).

Предупреждения: Портильо, 15, Мойяно, 40, Алехо, 42, Дьене, 89
Теги: Хетафе Вальядолид
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