Нико Ковач: мы провели матч на хорошем уровне

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу над "Штутгартом" в матче 2-го тура чемпионата Германии."Доволен игрой, мы провели матч на хорошем уровне. Сегодня команда показала действительно очень хорошую игру -12:0 по угловым, большое количество владения мячом и много моментов. Я хотел бы поздравить команду с этим результатом", - цитирует Ковача официальный сайт клуба.