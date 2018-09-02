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Нико Ковач: мы провели матч на хорошем уровне

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу над "Штутгартом" в матче 2-го тура чемпионата Германии.

"Доволен игрой, мы провели матч на хорошем уровне. Сегодня команда показала действительно очень хорошую игру -12:0 по угловым, большое количество владения мячом и много моментов. Я хотел бы поздравить команду с этим результатом", - цитирует Ковача официальный сайт клуба.
Теги: Ковач Бавария Штутгарт
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