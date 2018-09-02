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"Витесс" Леонида Слуцкого дома с неприличным счетом проиграл "Аяксу"

"Витесс", который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в матче 4-го тура чемпионата Голландии пропустил четыре безответных мяча от "Аякса".

В составе амстердамского клуба дубль оформил 35-летний нападающий Клас-Ян Хюнтелар, а также отличились полузащитники Хаким Зиех и Душан Тадич.

"Витесс" после 4 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 5 набранными очками.
Теги: Витесс Слуцкий Аякс
Сегодня, 17:25
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№10 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
На ЧМ Слуцкий и Карпин работали вместе с комментаторами, помогали (и успешно) грамотно откомментировать матчи.

Еще подумалось: наконец-то данные люди на своем месте..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:26) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не заставлял команду кричать "мы г-но"?
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ведь это было ясно с самого начала.Лёня со своим дёрганием на скамейке достал своих игроков нагрузками и вот вам результат.Дальше будет только хуже,так что чемодан,вокзал и Владивосток!В Москве тебе делать нечего!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:09) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лене не привыкать к разгромам вне РПЛ joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 17:41) #
  • -5
  •  (11)

Чемоданчика Гигера нет ....и не прет ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не прёт у него за бугром,правда надо признать,в России от был титулованный.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: ВИКНИКСОР
Перегрузил на сборах, пельмень.

Сплавляют. Умирать не хотят.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:29) #
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  •  (7)

Опять навальный футбол.Перегрузил на сборах, пельмень.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 17:28) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Чё за "Аяка" такая?


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 17:28) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Космос)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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