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Виталий Дьяков расторг контракт с турецким "Сивасспором"

29-летний защитник Виталий Дьяков на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором" и вернулся в Россию.

Сейчас футболист является свободным агентом. В последний раз он выходил на поле в декабре 2017 года. В чемпионате Турции Дьяков провел 11 матчей и забил один гол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дьяков
Сегодня, 19:08
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№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: SergioV
СуперОнанистШтангист

В течение недели его Спартак подпишет.

Как ты заипал, наркоман...

У вас дефицит ЦЗ, но ты можешь сказать. что я вру, чего ещё от спартаковца ожидать...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ээээх Дьяков, а когда то был героем Ростова, один неверный шаг и всё на обочине.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
СуперОнанистШтангист

В течение недели его Спартак подпишет.

Как ты заипал, наркоман...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Терек»
В течение недели его Спартак подпишет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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