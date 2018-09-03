Виталий Дьяков расторг контракт с турецким "Сивасспором"

29-летний защитник Виталий Дьяков на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором" и вернулся в Россию.Сейчас футболист является свободным агентом. В последний раз он выходил на поле в декабре 2017 года. В чемпионате Турции Дьяков провел 11 матчей и забил один гол.