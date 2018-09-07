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Италия и Польша сыграли вничью

Сборная Италии дома сыграла вничью с Польшей (1:1) в матче Лиги наций.

Лига нации УЕФА

1 тур

Италия – Польша 1:1

Голы: Зелиньски, 43, Жоржиньо, 83 (пен.)

Италия: Доннарумма - Кьеллини, Дзаппакоста, Бираги, Бонуччи - Инсинье, Гальярдини, Бернардески, Жоржиньо, Пеллегрини, (Бонавентура, 50), - Балотелли.

Польша: Фабианьски - Реца, Берешиньски, Глик, Беднарек - Кужава, Блашчиковски, Зелиньски, (Линетти, 62), Крыховяк, Клих - Левандовски.

Предупреждения: Кьеллини, 13, Клих, 220, Бшащиковски, 20
Теги: Сборная Италии Сборная Польши
Вчера, 23:56
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(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:24) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Физрук не сдюжил?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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