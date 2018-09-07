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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Италия и Польша сыграли вничью
Сборная Италии дома сыграла вничью с Польшей (1:1) в матче Лиги наций.
Лига нации УЕФА
1 тур
Италия – Польша 1:1
Голы: Зелиньски, 43, Жоржиньо, 83 (пен.)
Италия: Доннарумма - Кьеллини, Дзаппакоста, Бираги, Бонуччи - Инсинье, Гальярдини, Бернардески, Жоржиньо, Пеллегрини, (Бонавентура, 50), - Балотелли.
Польша: Фабианьски - Реца, Берешиньски, Глик, Беднарек - Кужава, Блашчиковски, Зелиньски, (Линетти, 62), Крыховяк, Клих - Левандовски.
Предупреждения: Кьеллини, 13, Клих, 220, Бшащиковски, 20
Лига нации УЕФА
1 тур
Италия – Польша 1:1
Голы: Зелиньски, 43, Жоржиньо, 83 (пен.)
Италия: Доннарумма - Кьеллини, Дзаппакоста, Бираги, Бонуччи - Инсинье, Гальярдини, Бернардески, Жоржиньо, Пеллегрини, (Бонавентура, 50), - Балотелли.
Польша: Фабианьски - Реца, Берешиньски, Глик, Беднарек - Кужава, Блашчиковски, Зелиньски, (Линетти, 62), Крыховяк, Клих - Левандовски.
Предупреждения: Кьеллини, 13, Клих, 220, Бшащиковски, 20
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