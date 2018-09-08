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Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+)

Защитник сборной Англии Люк Шоу получил травму в матче Лиги наций против Испании после столкновения с Даниэлем Карвахалем.

23-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Ему зафиксировали голову и шею, надели кислородную маску, положили на носилки и увезли с поля на каталке. Повтор эпизода не стали демонстрировать в телевизионной трансляции.

Теги: Шоу Сборная Англии Сборная Испании
Вчера, 23:24
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(1)
№8 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
saint BASIL,
Проиграв позицию вчистую, уе6ать оппонента коленом в бедро и локтём в висок? Да, пожалуй, игровой момент.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Virgil Cane,
Не неси чушь, чистейший игровой момент


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№6 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Карвахаль пошёл по стопам пидорамоса. "Испанский защитник" - это особая, самая страшная категория сволочи.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: voron (CSKA)
При падении сильнейший удар scream Блин, это может закончиться печально cry Не дай бог конечно pensive

Не, удар "норм", если бы на бетон или асфальт грохнулся, тогда печально.
Журналисты раздувают просто, у них то "ужаснейшие" травмы, то "умопомрачительные" жёны футболистов, то Смолов - суперфутболист (они же не разбираются ни в чём).
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а что случилось то?по видео если судить,в локоть врезался.или я слишком нетрезв?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:34) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
При падении сильнейший удар scream Блин, это может закончиться печально cry Не дай бог конечно pensive
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Frodik Калуга (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
это рок. в 23 года столько страшных травм
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (1)
online

Здоровья парню


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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