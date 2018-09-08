Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+)

So Young will be playing LB again

Jesus Christ ??

I thought we already conquered this challenge



Luke Shaw injury ?????????? pic.twitter.com/tslsVdCjdk — Kay? ? (@bra_qweku19) September 8, 2018

Защитник сборной Англии Люк Шоу получил травму в матче Лиги наций против Испании после столкновения с Даниэлем Карвахалем.23-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Ему зафиксировали голову и шею, надели кислородную маску, положили на носилки и увезли с поля на каталке. Повтор эпизода не стали демонстрировать в телевизионной трансляции.