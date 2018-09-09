Манчини: меня не беспокоит критика

Бывший тренер питерского "Зенита", а ныне главный рулевой сборной Италии рассказал, что его не сильно волнует чужое мнение по поводу его работы:- Каждый может смотреть на вещи так, как он хочет, но меня не сильно беспокоит критика. Я знаю, что в нашей игре есть ошибки. Но я так же знаю, как их исправить, и как использовать наши сильные стороны. Не нужно об этом беспокоиться, - цитирует Манчини Football Italia.В первом туре Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью с поляками (1:1).