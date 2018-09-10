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Португалия дома победила Италию

Сборная Португалии с минимальным счетом победила Италию в матче Лиги наций (1:0).

Лига наций УЕФА

2 тур

Португалия – Италия 1:0

Гол: Андре Силва, 48.

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Невеш, Виллиам Карвалью (Оливейра, 85), Пицци (Саншеш, 74), Бернарду Силва, Брума (Мартинш, 77), Андре Силва.

Италия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Кьеза, Кристанте (Белотти, 79), Жоржиньо, Бонавентура, Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59).

Предупреждения: Кришито, 42, Невеш, 42, Кьеза, 58, Берарди, 70, Пепе, 90+3.

Лига наций УЕФА

2 тур

Шотландия – Албания 2:0

Голы: Джимсити, 47 (авто.), Нейсмит, 68

Шотландия: Макгрегор, Малгрю, О'Доннелл, Робертсон, Сауттар, Тирни, Макдональд (Армстронг, 46), Макгрегор, МакГинн, Нейсмит, Рассел (Гриффитс, 70)

Албания: Стракоша, Весели, Хюсай, Джимсити, Бинаку, Лилай, Мемушай, Джака, Гавазай (Пренга, 46), Ндой (Манай, 66), Балай

Предупреждения: Сауттар, 16, Макдональд, 18, Ндой, 64, Пренга, 80
Теги: Сборная Португалии Сборная Италии
Вчера, 23:42
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(1)
№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Получил нехороший макаронник в шарфе!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Манчини скоро и оттуда уберут.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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