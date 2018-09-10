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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Португалия дома победила Италию
Сборная Португалии с минимальным счетом победила Италию в матче Лиги наций (1:0).
Лига наций УЕФА
2 тур
Португалия – Италия 1:0
Гол: Андре Силва, 48.
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Невеш, Виллиам Карвалью (Оливейра, 85), Пицци (Саншеш, 74), Бернарду Силва, Брума (Мартинш, 77), Андре Силва.
Италия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Кьеза, Кристанте (Белотти, 79), Жоржиньо, Бонавентура, Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59).
Предупреждения: Кришито, 42, Невеш, 42, Кьеза, 58, Берарди, 70, Пепе, 90+3.
Лига наций УЕФА
2 тур
Шотландия – Албания 2:0
Голы: Джимсити, 47 (авто.), Нейсмит, 68
Шотландия: Макгрегор, Малгрю, О'Доннелл, Робертсон, Сауттар, Тирни, Макдональд (Армстронг, 46), Макгрегор, МакГинн, Нейсмит, Рассел (Гриффитс, 70)
Албания: Стракоша, Весели, Хюсай, Джимсити, Бинаку, Лилай, Мемушай, Джака, Гавазай (Пренга, 46), Ндой (Манай, 66), Балай
Предупреждения: Сауттар, 16, Макдональд, 18, Ндой, 64, Пренга, 80
Лига наций УЕФА
2 тур
Португалия – Италия 1:0
Гол: Андре Силва, 48.
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Невеш, Виллиам Карвалью (Оливейра, 85), Пицци (Саншеш, 74), Бернарду Силва, Брума (Мартинш, 77), Андре Силва.
Италия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Кьеза, Кристанте (Белотти, 79), Жоржиньо, Бонавентура, Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59).
Предупреждения: Кришито, 42, Невеш, 42, Кьеза, 58, Берарди, 70, Пепе, 90+3.
Лига наций УЕФА
2 тур
Шотландия – Албания 2:0
Голы: Джимсити, 47 (авто.), Нейсмит, 68
Шотландия: Макгрегор, Малгрю, О'Доннелл, Робертсон, Сауттар, Тирни, Макдональд (Армстронг, 46), Макгрегор, МакГинн, Нейсмит, Рассел (Гриффитс, 70)
Албания: Стракоша, Весели, Хюсай, Джимсити, Бинаку, Лилай, Мемушай, Джака, Гавазай (Пренга, 46), Ндой (Манай, 66), Балай
Предупреждения: Сауттар, 16, Макдональд, 18, Ндой, 64, Пренга, 80
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