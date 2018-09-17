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Томас Тухель: предложение от "Баварии" поступило слишком поздно

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, что "Бавария" хотела заключить с ним контракт.

"Контактировал с "Баварией". Но предложение из Мюнхена поступило слишком поздно. Я уже решил перейти в "ПСЖ". Пообещал себе поработать за границей. Предложение от "ПСЖ" оказалось особенным", - цитирует Тухеля L’Equipe.
Теги: Тухель Бавария
Сегодня, 17:39
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