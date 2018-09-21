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Чемпион мира-2006 Альберто Джилардино завершил карьеру и собирается стать тренером

Экс-нападающий сборной Италии Альберто Джилардино больше не выйдет на футбольное поле.

36-летний форвард завершил карьеру игрока и решил сосредоточиться на тренерской деятельности.

Последним клубом Джилардино была "Специя". В сборной Италии футболист провел 56 матчей, в которых забил 19 голов. С командой он завоевал титул чемпиона мира-2006.

Джанлука Ди Марцио
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 11:08
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так и не стал звездой, а какое будущее ему прочили... Может тренер классный получится, удачи.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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