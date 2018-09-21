Чемпион мира-2006 Альберто Джилардино завершил карьеру и собирается стать тренером

Экс-нападающий сборной Италии Альберто Джилардино больше не выйдет на футбольное поле.36-летний форвард завершил карьеру игрока и решил сосредоточиться на тренерской деятельности.Последним клубом Джилардино была "Специя". В сборной Италии футболист провел 56 матчей, в которых забил 19 голов. С командой он завоевал титул чемпиона мира-2006.