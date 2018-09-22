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"Бавария" без труда справилась с "Шальке"

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Шальке-04" в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

4 тур

"Шальке-04" – "Бавария" 0:2

Гол: Родригес, 10, Левандовски, 64 (пен.)

"Шальке": Ферман, Сане, Налдо, Настасич, Маккенни (Бенталеб, 54), Руди, Калиджиури, Шёпф, Ди Санто (Харит, 68), Ут (Бургшталлер, 73), Эмболо

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс, Зюле, Алькантара, Горецка, Родригес (Санчес, 87), Рибери (Гнабри, 83), Левандовски (Вагнер, 79), Мюллер

Предупреждения: Налдо, 32, Калиджиури, 42, Вагнер, 90
Теги: Шальке Бавария
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