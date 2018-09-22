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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
17:10
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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
"Бавария" без труда справилась с "Шальке"
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Шальке-04" в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии
4 тур
"Шальке-04" – "Бавария" 0:2
Гол: Родригес, 10, Левандовски, 64 (пен.)
"Шальке": Ферман, Сане, Налдо, Настасич, Маккенни (Бенталеб, 54), Руди, Калиджиури, Шёпф, Ди Санто (Харит, 68), Ут (Бургшталлер, 73), Эмболо
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс, Зюле, Алькантара, Горецка, Родригес (Санчес, 87), Рибери (Гнабри, 83), Левандовски (Вагнер, 79), Мюллер
Предупреждения: Налдо, 32, Калиджиури, 42, Вагнер, 90
Чемпионат Германии
4 тур
"Шальке-04" – "Бавария" 0:2
Гол: Родригес, 10, Левандовски, 64 (пен.)
"Шальке": Ферман, Сане, Налдо, Настасич, Маккенни (Бенталеб, 54), Руди, Калиджиури, Шёпф, Ди Санто (Харит, 68), Ут (Бургшталлер, 73), Эмболо
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс, Зюле, Алькантара, Горецка, Родригес (Санчес, 87), Рибери (Гнабри, 83), Левандовски (Вагнер, 79), Мюллер
Предупреждения: Налдо, 32, Калиджиури, 42, Вагнер, 90
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