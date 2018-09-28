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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Дерби Мадрида и Рима, наши в Европе и «Челси» – «Ливерпуль», часть 2. Что смотреть в огненные европейские выходные?
Субботняя футбольная программа в Европе так ярка и насыщенна, что даже отчаянные фанаты российского футбола могут забыть про матчи родной РПЛ. Однако и о наших людях во Франции, Испании и Голландии забывать не стоит. Rusfootball.info – о футболе, за просмотром которого вы точно не потеряете время.
«Сент-Этьен» – «Монако», пятница, 21:45
«Монако» предстоит очень непростой выезд, особенно учитывая то, что монегаски традиционно плохо играют в гостях у «зеленых», хоть последняя встреча и закончилась для них крайне уверенной победой. Подопечные Жардима сейчас идут в зоне вылета, а это явно не то, на что рассчитывает команда. Единственный представитель России в Лиге 1 пока что очень неплохо себя проявляет, но его старания никаких дивидендов команде не принесли, хотя в матче против «Анже» судья мог поставить пенальти после штрафного в исполнении Головина. Вообще, дополнительной интригой этого матча можно считать то, кому доверит стандарты Жардим. Все-таки Тиллеманс на старте не впечатляет, а Саша уже показал, что в случае чего с радостью подменит бельгийца на этом нелегком поприще. Не менее интересно и то, как французские телевизионщики представят Александра на этот раз.
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь». Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ
Этот «Монако» слаб для Головина. Перестроенный ЦСКА сильнее «монегасков»
«Реал Сосьедад» – «Валенсия», суббота, 14:00
Ещё одна игра, интересная нам не названиями команд, а одним конкретным футболистом. Денис Черышев пока не имеет стабильного места в стартовом составе, попеременно выходя то с первых минут, то в середине или под конец второго тайма, хотя в прошлые выходные провёл первый полный матч. Денис пока проявляет себя очень даже неплохо, но в некоторых моментах чувствуется отсутствие необходимой химии между ним и другими игроками «Валенсии», но она придет со временем. Лучше, чем Марселино Гарсии Торалю, Черышева удалось раскрыть только Станиславу Черчесову. Главное, чтобы это время Марселино предоставили: его команда никак не может победить в чемпионате, хоть и проиграла лишь 1 матч. Быть может, помогут кадровые проблемы «Сосьедада» – принять участие во встрече не смогут сразу 8 игроков соперника.
«Рома» – «Лацио», суббота, 16:00
Перед одним из самых горячих дерби Европы Италия обсуждает автобиографию Франческо Тотти, в которой он рассказал о драке со Спаллетти, визите в тюрьму и в монастырь, ночи за картами перед финалом ЧМ-2006 и многом другом. Из-за книги консультант «Ромы» Бальдини даже собрался подать в отставку. Да и вообще дела у полуфиналистов Лиги чемпионов идут плохо: после 5-матчевой серии без побед президент клуба сказал, что его тошнит от игры команды. Перед дерби «Рома» обыграла «Фрозиноне» 4:0, но у «Лацио»-то уже 5 побед подряд! Однако каждое римское дерби отдельная история, в любом случае игра будет жаркой – если не голами, то карточками.
«Ювентус» – «Наполи», суббота, 19:00
Пожалуй, сильнейшие команды Италии последних нескольких лет. Касательно «Ювентуса» и вопросов быть не может, а «Наполи» достиг такого статуса только в последние годы, под руководством Мауриццио Сарри. После покупки Роналду туринцы стали слишком грозной силой, о чем могут свидетельствовать 7 побед в 7 стартовых матчах, хоть и нельзя сказать, что это все из-за португальца. «Наполи» пока что привыкает к требованиям Карло Анчелотти. Папа Карло трижды был чемпионом Италии в качестве игрока и однажды в качестве тренера, так что ему ли не знать, что такое победа в этом турнире, поэтому ждем, пока игроки сумеют адаптироваться. Непривычно будет видеть это противостояние без Гонсало Игуаина, но это не значит, что матч будет скучным, ведь «Ювентус» ненавидят во всей Италии, а в Неаполе, возможно, сильнее всего. Вспомнить хотя бы, как город праздновал прошлогоднюю победу в Турине, которая в турнирном плане ничего в итоге не дала.
«Челси» - «Ливерпуль», суббота, 19:30
Второй матч между командами на этой неделе. В минувшую среду сильнее на «Энфилде» был «Челси», во многом благодаря наличию в команде Эдена Азара, который под руководством Сарри выходит на совершенно космический уровень. Составы команд были подвержены ротации, но вторыми эти составы не назвать, все-таки и основных игроков команд на поле было достаточно. В этот раз ситуация будет иной. На пресс-конференции Юрген Клопп со смехом заявил, что в предстоящей игре обязательно будут перестановки в составе, да и «Челси» тоже вряд ли выйдет в победном сочетании. Обе команды идут в лидирующей группе, а «Ливерпуль» так и вовсе пока что очков не терял. Выезд на «Стэмфорд Бридж» – пока самое серьёзное испытание для нацелившейся на титул команды.
«Байер» - «Боруссия Дортмунд», суббота, 19:30
Чемпионат Германии всегда очень приятно смотреть, а когда между собой встречаются еще и известные команды, то внимание к игре приковывается особенное. Фаворитом в этой встрече, если смотреть на котировки букмекеров, является «Боруссия», но с минимальным преимуществом. Лично я с таким раскладом согласен и вот почему: большое количество травмированных у «Байера», одна домашняя победа «Байера» над «Боруссией» за последние 10 лет, отличная форма дортмундцев (7:0 в последней игре с «Нюрнбергом» тому подтверждение). Именно «шмели», как это часто и бывает в последние годы, являются главным преследователем «Баварии», так что очки команда Люсьена Фавра точно терять не планирует. В пользу «Байера» говорит поддержка домашних трибун и тот факт, что их будущему сопернику через несколько дней придется играть в Лиге Чемпионов с «Монако».
«Реал» – «Атлетико», суббота, 21:45
«Реал» мог на этой неделе единолично возглавить турнирную таблицу, но команда Хулена Лопетеги была бита в Андалусии. Еще и Иско в ближайшие недели не сможет помочь «Реалу» из-за проблем со здоровьем. У «Атлетико» все не так плохо: команда стала набирать форму и уже поднялась на третье место. Еще в пользу «матрасников» говорит тот факт, что «Реал» не может выиграть у «Атлетико» в рамках Ла Лиги с 2012 года. Без Роналду скучно быть не должно, обратите лучше свое внимание на Асенсио, звезда которого после ухода португальца засияла с новой силой.
«Фейеноорд» – «Витесс», воскресенье, 17:45
Воскресенье по сравнению с субботой в Европе довольно тухлое, поэтому можно обратить внимание на выезд «Витесса» Слуцкого и Карваева к одному из лидеров чемпионата. Лидером «Фейеноорда» сейчас является Робин Ван Перси, переживающий очередную молодость, и идущий в топе списка бомбардиров. Леонид Викторович вряд ли повторит ошибку, допущенную в матче с «Аяксом», и в этот раз не попытается сыграть со своим соперником в футбол «без центра поля». Хозяева безусловные фавориты встречи, но Слуцкий должен уже начать удивлять, чего я ему и желаю!
Дмитрий Козлов
«Сент-Этьен» – «Монако», пятница, 21:45
«Монако» предстоит очень непростой выезд, особенно учитывая то, что монегаски традиционно плохо играют в гостях у «зеленых», хоть последняя встреча и закончилась для них крайне уверенной победой. Подопечные Жардима сейчас идут в зоне вылета, а это явно не то, на что рассчитывает команда. Единственный представитель России в Лиге 1 пока что очень неплохо себя проявляет, но его старания никаких дивидендов команде не принесли, хотя в матче против «Анже» судья мог поставить пенальти после штрафного в исполнении Головина. Вообще, дополнительной интригой этого матча можно считать то, кому доверит стандарты Жардим. Все-таки Тиллеманс на старте не впечатляет, а Саша уже показал, что в случае чего с радостью подменит бельгийца на этом нелегком поприще. Не менее интересно и то, как французские телевизионщики представят Александра на этот раз.
«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь». Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ
Этот «Монако» слаб для Головина. Перестроенный ЦСКА сильнее «монегасков»
«Реал Сосьедад» – «Валенсия», суббота, 14:00
Ещё одна игра, интересная нам не названиями команд, а одним конкретным футболистом. Денис Черышев пока не имеет стабильного места в стартовом составе, попеременно выходя то с первых минут, то в середине или под конец второго тайма, хотя в прошлые выходные провёл первый полный матч. Денис пока проявляет себя очень даже неплохо, но в некоторых моментах чувствуется отсутствие необходимой химии между ним и другими игроками «Валенсии», но она придет со временем. Лучше, чем Марселино Гарсии Торалю, Черышева удалось раскрыть только Станиславу Черчесову. Главное, чтобы это время Марселино предоставили: его команда никак не может победить в чемпионате, хоть и проиграла лишь 1 матч. Быть может, помогут кадровые проблемы «Сосьедада» – принять участие во встрече не смогут сразу 8 игроков соперника.
«Рома» – «Лацио», суббота, 16:00
Перед одним из самых горячих дерби Европы Италия обсуждает автобиографию Франческо Тотти, в которой он рассказал о драке со Спаллетти, визите в тюрьму и в монастырь, ночи за картами перед финалом ЧМ-2006 и многом другом. Из-за книги консультант «Ромы» Бальдини даже собрался подать в отставку. Да и вообще дела у полуфиналистов Лиги чемпионов идут плохо: после 5-матчевой серии без побед президент клуба сказал, что его тошнит от игры команды. Перед дерби «Рома» обыграла «Фрозиноне» 4:0, но у «Лацио»-то уже 5 побед подряд! Однако каждое римское дерби отдельная история, в любом случае игра будет жаркой – если не голами, то карточками.
«Ювентус» – «Наполи», суббота, 19:00
Пожалуй, сильнейшие команды Италии последних нескольких лет. Касательно «Ювентуса» и вопросов быть не может, а «Наполи» достиг такого статуса только в последние годы, под руководством Мауриццио Сарри. После покупки Роналду туринцы стали слишком грозной силой, о чем могут свидетельствовать 7 побед в 7 стартовых матчах, хоть и нельзя сказать, что это все из-за португальца. «Наполи» пока что привыкает к требованиям Карло Анчелотти. Папа Карло трижды был чемпионом Италии в качестве игрока и однажды в качестве тренера, так что ему ли не знать, что такое победа в этом турнире, поэтому ждем, пока игроки сумеют адаптироваться. Непривычно будет видеть это противостояние без Гонсало Игуаина, но это не значит, что матч будет скучным, ведь «Ювентус» ненавидят во всей Италии, а в Неаполе, возможно, сильнее всего. Вспомнить хотя бы, как город праздновал прошлогоднюю победу в Турине, которая в турнирном плане ничего в итоге не дала.
«Челси» - «Ливерпуль», суббота, 19:30
Второй матч между командами на этой неделе. В минувшую среду сильнее на «Энфилде» был «Челси», во многом благодаря наличию в команде Эдена Азара, который под руководством Сарри выходит на совершенно космический уровень. Составы команд были подвержены ротации, но вторыми эти составы не назвать, все-таки и основных игроков команд на поле было достаточно. В этот раз ситуация будет иной. На пресс-конференции Юрген Клопп со смехом заявил, что в предстоящей игре обязательно будут перестановки в составе, да и «Челси» тоже вряд ли выйдет в победном сочетании. Обе команды идут в лидирующей группе, а «Ливерпуль» так и вовсе пока что очков не терял. Выезд на «Стэмфорд Бридж» – пока самое серьёзное испытание для нацелившейся на титул команды.
«Байер» - «Боруссия Дортмунд», суббота, 19:30
Чемпионат Германии всегда очень приятно смотреть, а когда между собой встречаются еще и известные команды, то внимание к игре приковывается особенное. Фаворитом в этой встрече, если смотреть на котировки букмекеров, является «Боруссия», но с минимальным преимуществом. Лично я с таким раскладом согласен и вот почему: большое количество травмированных у «Байера», одна домашняя победа «Байера» над «Боруссией» за последние 10 лет, отличная форма дортмундцев (7:0 в последней игре с «Нюрнбергом» тому подтверждение). Именно «шмели», как это часто и бывает в последние годы, являются главным преследователем «Баварии», так что очки команда Люсьена Фавра точно терять не планирует. В пользу «Байера» говорит поддержка домашних трибун и тот факт, что их будущему сопернику через несколько дней придется играть в Лиге Чемпионов с «Монако».
«Реал» – «Атлетико», суббота, 21:45
«Реал» мог на этой неделе единолично возглавить турнирную таблицу, но команда Хулена Лопетеги была бита в Андалусии. Еще и Иско в ближайшие недели не сможет помочь «Реалу» из-за проблем со здоровьем. У «Атлетико» все не так плохо: команда стала набирать форму и уже поднялась на третье место. Еще в пользу «матрасников» говорит тот факт, что «Реал» не может выиграть у «Атлетико» в рамках Ла Лиги с 2012 года. Без Роналду скучно быть не должно, обратите лучше свое внимание на Асенсио, звезда которого после ухода португальца засияла с новой силой.
«Фейеноорд» – «Витесс», воскресенье, 17:45
Воскресенье по сравнению с субботой в Европе довольно тухлое, поэтому можно обратить внимание на выезд «Витесса» Слуцкого и Карваева к одному из лидеров чемпионата. Лидером «Фейеноорда» сейчас является Робин Ван Перси, переживающий очередную молодость, и идущий в топе списка бомбардиров. Леонид Викторович вряд ли повторит ошибку, допущенную в матче с «Аяксом», и в этот раз не попытается сыграть со своим соперником в футбол «без центра поля». Хозяева безусловные фавориты встречи, но Слуцкий должен уже начать удивлять, чего я ему и желаю!
Дмитрий Козлов
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