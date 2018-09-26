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Этот «Монако» слаб для Головина. Перестроенный ЦСКА будет сильнее «монегасков»
Удостоверившись, что хавбек набрал необходимые кондиции, тренер «Монако» Леонарду Жардим выпустил Александра Головина в старте на матч против «Анже». Результаты команды в начале сезона, мягко сказать, не впечатляют, поэтому внедрение россиянина в основу пойдет коллективу из Княжества Монако только на пользу. Rusfootball.info - об игровых действиях Головина в первом стартовом матче за клуб.
Французские телевизионщики, видимо, мало знакомы с игрой Головина, обозначив его в старте без собственной фотографии. Когда лучшего российского полузащитника при объявлении состава показывают то ли в роли Фантомаса, то ли манекена из супермаркета - становится немного обидно.
Вялое начало «Монако» на старте сезона вынудило Жардима сменить несколько тактических схем: на матч с «Анже» команда выходила с 4-2-3-1, до этого перепробовав 4-3-3 и 4-1-4-1. Головин в обновленной схеме занял привычную позицию центрального полузащитника с акцентом на левый фланг.
Вместе с Головиным в центре поля вышли Тилеманс и Аолу, занимавшие опорную зону. Эти две позиции остаются постоянными для Жардима в этом сезоне, в то время как линия атакующей трети часто несла изменения. Выход тройки Шадли - Головин - Грандспир - не самая толковая идея главного тренера, по крайней мере для прошедшей встречи. Два из трех не вписались в игру, поэтому замены после перерыва смотрелись очевидностью. Россиянин вне этого списка.
«Монако» в первой половине выглядел немного придуковато, по-другому и не скажешь. Тактическая схема не была похожа на начальную задумку, а игроки раз за разом действовали по принципу «бей-беги». Лидерство «Анже» в счете было совершенно заслуженным.
Несмотря на разлаженность «монегасков», Головин старался больше остальных. Хавбек сборной России нередко оказывался в «зоне 14» (если поделить поле на 18 равных частей, определенный отрезок перед штрафной соперника будет иметь номер 14). Команды часто больше всего владеют мячом в этой зоне, отдают больше передач, создают моменты для ударов именно в ней. Головин грамотно выполнял задачу. В паре эпизодов россиянин брал на себя инициативу, старался не затягивать атаку, а скорее находить партнера передачей, обычно в одно-два касания. Постоянно искал передачей Фалькао. Жаль, что партнеры по команде редко поддерживали его активность.
Приближающееся третье поражение в семи турах могло опустить «Монако» в зону вылета (!) национального чемпионата, во втором тайме надо было что-то менять.
Сразу после перерыва "тяжелого" Шадли на левом крае сменил Пеллегри. Схема «Монако» перестроилась 4-1-4-1, где Головин чаще всего оказывался на левом полуфланге. При схеме в четыре защитника позиция Александра располагалась на стыке зон центрального и крайнего защитника. Головин вводил в заблуждение защитников соперников, получая свободу в своей зоне.
Среди игроков центра поля Головин занял второе место по количеству передач, выше оказался только Аолу. Россиянин отдал 66 пасов, 79 процентов которых оказались точными, соответственно Головин своими передачами искал пространство для создания опасности у чужих ворот.
На 63 минуте после замены Тилеманса на Мбула, бывший игрок ЦСКА перешел на позицию бельгийца. «Монако» перестроился на 4-4-2, а Головин как в составе сборной, так и в составе «армейцев» играл центрхава. Последние полчаса игры прошли под его диктовку. Часто опускаясь к центральной линии, Александр начинал строить билд-ап. Несколько его точных разрезающих передач из глубины доходили точно в ноги партнерам. По количеству касаний (73) среди полузащитников, россиянин снова на второй строчке, уступая Аолу (97). Диспетчерские способности у нашего полузащитника в порядке, осталось "княжеским" партнерам дотянуться до желания и уровня уроженца Калтана.
В последние минуты Головин стал реже подключаться в атаку. Восстановившись от травмы, игроку пока не хватает физических способностей отыгрывать встречу целиком. Александр засел в центре поля, полностью исключив ускорения, а его участие в матче свелось только к длинным передачам на форвардов. Кстати, успешным. Возможно, уход Головина был бы логичным решением, но Жардим к 79-минуте произвел уже все замены.
Всё же «Монако» - это не аутсайдер. Да, забуксовав в начале сезона, команда опустилась на 16 строчку, а при возможной победе "Амьена", и вовсе окажется в зоне вылета. Жардим строит новую команду, с новыми лидерами (Головин в первых рядах). Неудачи на данном этапе - дело понятное, главное - найти решения для выхода из сложившейся ситуации. Иначе трансфер Головина в «Монако» не будет считаться повышением в классе, а нынешний перестроенный ЦСКА уже кажется на голову сильнее.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Французские телевизионщики, видимо, мало знакомы с игрой Головина, обозначив его в старте без собственной фотографии. Когда лучшего российского полузащитника при объявлении состава показывают то ли в роли Фантомаса, то ли манекена из супермаркета - становится немного обидно.
Головин переходил в топ-клуб, а оказался в аутсайдере.
Вялое начало «Монако» на старте сезона вынудило Жардима сменить несколько тактических схем: на матч с «Анже» команда выходила с 4-2-3-1, до этого перепробовав 4-3-3 и 4-1-4-1. Головин в обновленной схеме занял привычную позицию центрального полузащитника с акцентом на левый фланг.
H-1? : la compo !!! #ASMSCO pic.twitter.com/R4kZvalQed— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 25, 2018
Вместе с Головиным в центре поля вышли Тилеманс и Аолу, занимавшие опорную зону. Эти две позиции остаются постоянными для Жардима в этом сезоне, в то время как линия атакующей трети часто несла изменения. Выход тройки Шадли - Головин - Грандспир - не самая толковая идея главного тренера, по крайней мере для прошедшей встречи. Два из трех не вписались в игру, поэтому замены после перерыва смотрелись очевидностью. Россиянин вне этого списка.
«Монако» в первой половине выглядел немного придуковато, по-другому и не скажешь. Тактическая схема не была похожа на начальную задумку, а игроки раз за разом действовали по принципу «бей-беги». Лидерство «Анже» в счете было совершенно заслуженным.
Несмотря на разлаженность «монегасков», Головин старался больше остальных. Хавбек сборной России нередко оказывался в «зоне 14» (если поделить поле на 18 равных частей, определенный отрезок перед штрафной соперника будет иметь номер 14). Команды часто больше всего владеют мячом в этой зоне, отдают больше передач, создают моменты для ударов именно в ней. Головин грамотно выполнял задачу. В паре эпизодов россиянин брал на себя инициативу, старался не затягивать атаку, а скорее находить партнера передачей, обычно в одно-два касания. Постоянно искал передачей Фалькао. Жаль, что партнеры по команде редко поддерживали его активность.
Приближающееся третье поражение в семи турах могло опустить «Монако» в зону вылета (!) национального чемпионата, во втором тайме надо было что-то менять.
Головин оказался на любимой позиции, как в ЦСКА и сборной
Сразу после перерыва "тяжелого" Шадли на левом крае сменил Пеллегри. Схема «Монако» перестроилась 4-1-4-1, где Головин чаще всего оказывался на левом полуфланге. При схеме в четыре защитника позиция Александра располагалась на стыке зон центрального и крайнего защитника. Головин вводил в заблуждение защитников соперников, получая свободу в своей зоне.
Тепловая карта Александра Головина в матче против "Анже" по данным WhoScored.com
Среди игроков центра поля Головин занял второе место по количеству передач, выше оказался только Аолу. Россиянин отдал 66 пасов, 79 процентов которых оказались точными, соответственно Головин своими передачами искал пространство для создания опасности у чужих ворот.
На 63 минуте после замены Тилеманса на Мбула, бывший игрок ЦСКА перешел на позицию бельгийца. «Монако» перестроился на 4-4-2, а Головин как в составе сборной, так и в составе «армейцев» играл центрхава. Последние полчаса игры прошли под его диктовку. Часто опускаясь к центральной линии, Александр начинал строить билд-ап. Несколько его точных разрезающих передач из глубины доходили точно в ноги партнерам. По количеству касаний (73) среди полузащитников, россиянин снова на второй строчке, уступая Аолу (97). Диспетчерские способности у нашего полузащитника в порядке, осталось "княжеским" партнерам дотянуться до желания и уровня уроженца Калтана.
Фото:© AFP 2018
В последние минуты Головин стал реже подключаться в атаку. Восстановившись от травмы, игроку пока не хватает физических способностей отыгрывать встречу целиком. Александр засел в центре поля, полностью исключив ускорения, а его участие в матче свелось только к длинным передачам на форвардов. Кстати, успешным. Возможно, уход Головина был бы логичным решением, но Жардим к 79-минуте произвел уже все замены.
Команда андердог соответствует уровню Головина?
Всё же «Монако» - это не аутсайдер. Да, забуксовав в начале сезона, команда опустилась на 16 строчку, а при возможной победе "Амьена", и вовсе окажется в зоне вылета. Жардим строит новую команду, с новыми лидерами (Головин в первых рядах). Неудачи на данном этапе - дело понятное, главное - найти решения для выхода из сложившейся ситуации. Иначе трансфер Головина в «Монако» не будет считаться повышением в классе, а нынешний перестроенный ЦСКА уже кажется на голову сильнее.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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