Новости партнеров

"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги

В 6-м туре бундеслиги "Шальке" обыграл "Майнц" и другие результаты.

Чемпионат Германии

6-й тур

Шальке – Майнц 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 11 Шопф.

"Шальке" – Фэрманн, Настасич, Сане, Мендиль, Калиджури, Сердар (Маскарель, 84), Бенталеб, Харит (Ут, 70), Шопф (Маккенни, 62), Коноплянка, Бургшталлер.

"Майнц" – Мюллер, Белль, Буссманн, Мвене, Ньяхате, Кунде (Максим, 78), Гбамен, Озтуналы (Уджа, 61), Баку (Боэтиюс, 83), Квайсон, Матета.

Предупреждения: Шопф (55), Белль (58), Бургшталлер (88).



Хоффенхайм – РБ Лейпциг 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 53 Поульсен, 0:2 – 73 Поульсен, 1:2 – 90, пенальти Крамарич.

"Хоффенхайм" – Бауманн, Акпогума, Хогма, Пош, Шульц, Гриллич (Грифо, 62), Битенкур (Демирбай, 57), Кадержабек, Бельфодиль, Салаи (Жоэлинтон, 69), Крамарич.

"РБ Лейпциг" – Гулачи, Саракки, Упамекано, Конате, Кампль, Лаймер (Мукиеле, 69), Демме, Ильзанкер, Забитцер, Поульсен (Матеус Кунья, 81), Вернер (Огюстен, 68).

Предупреждения: Салаи (14), Забитцер (22), Ильзанкер (34), Конате (62).



Штутгарт – Вердер 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 19 Донис, 1:1 – 68, автогол Цилер, 2:1 – 75 Кастро.

"Штутгарт" – Цилер, Баумгартль, Аого (Кастро, 52), Соса, Павар, Дидави, Аскасибар, Гентнер (Гонсалес, 74), Бек, Донис (Томми, 61), Гомес.

"Вердер" – Павленка, Велькович, Аугустинссон (Харник, 68), Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Писарро, 67), Классен, Шахин, Крузе, Осако (Кайнц, 80).

Предупреждения: Велькович (10), Баргфреде (26), Гомес (34), Донис (47), Осако (66), Томми (78).

Удаление: Велькович (36).



Вольфсбург – Боруссия М 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 7 Плеа, 1:1 – 12 Штеффен, 1:2 – 48 Азар, 2:2 – 59 Вегорст.

"Вольфсбург" – Кастельс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Брукс, Арнольд (Реджбечай, 72), Камачо, Штеффен (Герхардт, 90), Малли, Брекало, Вегорст (Гинчек, 82).

"Боруссия" М – Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Янчке, 74), Эльведи, Нойхаус (Кюизанс, 73), Крамер, Херрманн, Закария, Азар, Плеа (Траоре, 82).

Предупреждения: Эльведи (5), Крамер (18), Брукс (37), Штеффен (55).



Нюрнберг – Фортуна 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 28, пенальти Беренс, 2:0 – 64 Исхак, 3:0 – 78 Паласиос-Мартинес.

"Нюрнберг" – Бредлов, Марграйттер, Ляйбольд, Валентини, Мюль, Левен, Петрак (Эррас, 90), Матеус Перейра (Паласиос-Мартинес, 46), Беренс, Вура, Исхак (Кнелль, 87).

"Фортуна" – Рензинг, Каминьски, Айхан, Гиссельманн, Циммер, Усами (Ловрен, 58), Бодзек, Моралес, Циммерманн, Лукебакио (Хеннингс, 68), Дукш.

Предупреждения: Моралес (32), Циммер (68).
Теги: Майнц Штутгарт Вердер Боруссия М Шальке
Сегодня, 18:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.