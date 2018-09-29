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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер", проигрывая после первого тайма 0:2
"Боруссия" Д добилась волевой победы в гостях над "Байером" (4:2) в 6-м туре Бундеслиги.
Чемпионат Германии
6-й тур
"Байер" – "Боруссия" Д 2:4 (2:0)
Голы: 1:0 – 9 Вайзер, 2:0 – 39 Та, 2:1 – 65 Бруун Ларсен, 2:2 – 69 Ройс, 2:3 – 85 Пако Алькасер, 2:4 – 90 Пако Алькасер.
"Байер" – Градецки, Бендер, Венделл, Вайзер (Едвай, 69), Та, Хавертц, Кор, Бендер, Брандт (Паулиньо, 79), Аларио (Бэйли, 70), Фолланд.
"Боруссия" Д – Бюрки, Аканджи, Загаду, Хакими, Диалло, Витцель, Дилэйни (Дауд, 46), Ройс, Пулишич (Санчо, 68), Бруун Ларсен, Филипп (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения: Дилэйни (6), Венделл (88).
Чемпионат Германии
6-й тур
"Байер" – "Боруссия" Д 2:4 (2:0)
Голы: 1:0 – 9 Вайзер, 2:0 – 39 Та, 2:1 – 65 Бруун Ларсен, 2:2 – 69 Ройс, 2:3 – 85 Пако Алькасер, 2:4 – 90 Пако Алькасер.
"Байер" – Градецки, Бендер, Венделл, Вайзер (Едвай, 69), Та, Хавертц, Кор, Бендер, Брандт (Паулиньо, 79), Аларио (Бэйли, 70), Фолланд.
"Боруссия" Д – Бюрки, Аканджи, Загаду, Хакими, Диалло, Витцель, Дилэйни (Дауд, 46), Ройс, Пулишич (Санчо, 68), Бруун Ларсен, Филипп (Пако Алькасер, 63).
Предупреждения: Дилэйни (6), Венделл (88).
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