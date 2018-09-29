Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер", проигрывая после первого тайма 0:2

"Боруссия" Д добилась волевой победы в гостях над "Байером" (4:2) в 6-м туре Бундеслиги.1:0 – 9 Вайзер, 2:0 – 39 Та, 2:1 – 65 Бруун Ларсен, 2:2 – 69 Ройс, 2:3 – 85 Пако Алькасер, 2:4 – 90 Пако Алькасер.– Градецки, Бендер, Венделл, Вайзер (Едвай, 69), Та, Хавертц, Кор, Бендер, Брандт (Паулиньо, 79), Аларио (Бэйли, 70), Фолланд.– Бюрки, Аканджи, Загаду, Хакими, Диалло, Витцель, Дилэйни (Дауд, 46), Ройс, Пулишич (Санчо, 68), Бруун Ларсен, Филипп (Пако Алькасер, 63).Предупреждения: Дилэйни (6), Венделл (88).