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Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу перехода нападающего Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в ряды "горожан".

Гвардиола опроверг слухи о грядущем приобретении Мбаппе. Ранее сообщалось, что переход молодого футболиста в «МС» обойдется клубу в €224 млн.

"Этого не будет. Иногда я не понимаю, откуда берутся такие новости. "Манчестер Сити" не будет тратить столько, сколько заслуживают Мбаппе и "ПСЖ". А "ПСЖ", полагаю, не продаст такого игрока ни в один другой клуб в ближайшее время. Мбаппе к нам не приедет, и мы не станем менять на него Стерлинга или любого другого своего игрока", - цитирует Гвардиолу Goal.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Мбаппе Манчестер Сити
Сегодня, 22:13
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№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
...Фалькао...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
...к нам не приедет ...
Гвардьола не оригинален.
Подобное мы уже слышали...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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