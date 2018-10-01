Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу перехода нападающего Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в ряды "горожан".Гвардиола опроверг слухи о грядущем приобретении Мбаппе. Ранее сообщалось, что переход молодого футболиста в «МС» обойдется клубу в €224 млн."Этого не будет. Иногда я не понимаю, откуда берутся такие новости. "Манчестер Сити" не будет тратить столько, сколько заслуживают Мбаппе и "ПСЖ". А "ПСЖ", полагаю, не продаст такого игрока ни в один другой клуб в ближайшее время. Мбаппе к нам не приедет, и мы не станем менять на него Стерлинга или любого другого своего игрока", - цитирует Гвардиолу Goal.