Дите Хекинг: мы не позволили "Баварии" создать моменты

Главный тренер "Боруссии" М Дитер Хекинг прокомментировал победу своей команды в матче против "Баварии" (3:0)."Мы показали очень хорошую командную игру и при этом невероятно хорошо оборонялись. Хотя "Бавария" и оказывала на нас давление на протяжении длительного времени, мы не позволили им создать стопроцентных моментов. Нам это удалось очень хорошо. Мы надеялись, что своим быстрым переключением из обороны в атаку мы сможем забить "Баварии". Плюс к этому нам удалось в результате двух первых атак забить два гола. Мы все сделали великолепно", - цитируетХекинга официальный сайт мюнхенцев.