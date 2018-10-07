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Дите Хекинг: мы не позволили "Баварии" создать моменты

Главный тренер "Боруссии" М Дитер Хекинг прокомментировал победу своей команды в матче против "Баварии" (3:0).

"Мы показали очень хорошую командную игру и при этом невероятно хорошо оборонялись. Хотя "Бавария" и оказывала на нас давление на протяжении длительного времени, мы не позволили им создать стопроцентных моментов. Нам это удалось очень хорошо. Мы надеялись, что своим быстрым переключением из обороны в атаку мы сможем забить "Баварии". Плюс к этому нам удалось в результате двух первых атак забить два гола. Мы все сделали великолепно", - цитирует
Хекинга официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Боруссия М Бавария
Сегодня, 10:54
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