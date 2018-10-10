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Италия - Украина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы Италии и Украины на товарищеский матч.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги, Флоренци, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Бернардески, Инсинье.

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Марлос, Коноплянка, Яремчук.
Теги: Сборная Италии Сборная Украины
Сегодня, 21:17
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