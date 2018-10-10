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Италия и Украина сыграли вничью

Сборные Италии и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 1:1.

Товарищеский матч

Италия – Украина 1:1

Голы: Бернардески, 55 - Малиновский, 62.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги (Кришито, 88), Флоренци (Пиччини, 84), Жоржиньо, Верратти (Бонавентура, 70), Барелла (Пеллегрини, 78), Кьеза, Бернардески (Иммобиле, 56), Инсинье (Берарди, 78).

Украина: Пятов, Ракицкий (Кривцов, 88), Бурда, Матвиенко, Караваев, Сидорчук (Степаненко, 56), Малиновский, Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73), Яремчук (Кравец, 76; Бутко, 90).

Предупреждения: Ракицкий, 36, Бурда, 47, Верратти, 51, Кьеза, 90+3.
Теги: Сборная Италии Сборная Украины
Вчера, 23:44
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