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Роберто Манчини: это все мне уже просто надоело!

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после товарищеской встречи с Украиной (1:1) прокомментировал факт того, что национальная команда победила только в одном матче из 10 последних.

"Мне уже это все надоело! Надоело не побеждать, как и всем. Однако есть позитивный момент – сегодня команда в больших отрезках показывала хороший футбол.

Это была товарищеская игра. Надеемся, что с воскресенья мы начнём, наконец, побеждать. Понятно, что болельщики расстраиваются, когда их команда не побеждает, но мы не должны выслушивать насмешки. Если бы мы забили ещё один гол, все были бы довольны нашей игрой", — цитирует Манчини Football Italia.
Теги: Манчини Сборная Италии Сборная Украины
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