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Италия вырвала победу у Польши

Сборная Италии с минимальным счетом победила Польшу в матче группового турнира Лиги наций.

Лига наций A

Группа 3

Польша - Италия - 0:1

Гол: Бирарди, 90+2.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца (Енджейчик, 87), Шимански (Грощицки, 46), Гуральски, Зелиньски, Линетти (Блащиковски, 46), Левандовски, Милик.

Италия: Доннарумма, Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Верратти, Жоржинью, Барелла, Бернардески (Лазанья, 81), Инсинье, Кьеза.

Предупреждение: Жоржинью, 31.
Теги: Сборная Италии Сборная Польши
Вчера, 23:43
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#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:45)
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Болеет за:
«Зенит»
С победой, Роберто!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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