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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Bild: Арсен Венгер сегодня может возглавить "Баварию"
Сегодня, 19 октября, состоится пресс-конференция руководителей "Баварии", на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.
По информации источника, на этом мероприятии может быть объявлено о назначении Арсена Венгера новым главным тренером клуба.
"Бавария" занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера, дортмундской "Боруссии", на четыре очка.
"Bild"
По информации источника, на этом мероприятии может быть объявлено о назначении Арсена Венгера новым главным тренером клуба.
"Бавария" занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера, дортмундской "Боруссии", на четыре очка.
"Bild"
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