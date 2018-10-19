Bild: Арсен Венгер сегодня может возглавить "Баварию"

Сегодня, 19 октября, состоится пресс-конференция руководителей "Баварии", на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.По информации источника, на этом мероприятии может быть объявлено о назначении Арсена Венгера новым главным тренером клуба."Бавария" занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера, дортмундской "Боруссии", на четыре очка.