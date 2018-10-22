В Германии высмеяли "Баварию" за критику СМИ

Немецкий интернет-портал TZ с иронией отреагировал на победу "Баварии" над "Вольфсбургом" (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу.В тексте заметки, посвященной победе мюнхенцев, написано: "После яростной пресс-конференции боссов "Баварии" и выездной победы над "Вольфсбургом" мы подведем итоги выходных. "Бавария" – это супер". При этом слово "супер" написано десятки раз.Таким образом TZ посмеялся над руководством "Баварии", которое созвало специальную пресс-конференцию, чтобы обвинить журналистов в чрезмерной критике игроков.