Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Нико Ковач: "Бавария" должна достичь такого же уровня игры, как "Боруссия"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал игру дортмундской "Боруссии".

"Боруссия" лидирует в чемпионате Германии, набрав 20 очков в восьми матчах. "Бавария" занимает четвертую строчку, отставая от лидера на четыре очка.

"Прежде всего мы должны побеждать в своих матчах, чтобы оставаться рядом с "Боруссией". Это наша цель. Все будет ещё лучше, если нам удастся сократить отставание до встречи с ней.

У "Боруссии" сейчас все очень хорошо. Я говорю не только о результатах, но и об игре, которую она демонстрирует. За этой командой приятно наблюдать. "Бавария" должна сократить отставание от "Боруссии" и достичь такого же уровня игры. В матче с ней у нас будет шанс улучшить свое положение", — приводит слова Ковача Goal.

"Газета.ру"
Теги: Ковач Бавария
Сегодня, 21:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.