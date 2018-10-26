Нико Ковач: "Бавария" должна достичь такого же уровня игры, как "Боруссия"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал игру дортмундской "Боруссии"."Боруссия" лидирует в чемпионате Германии, набрав 20 очков в восьми матчах. "Бавария" занимает четвертую строчку, отставая от лидера на четыре очка."Прежде всего мы должны побеждать в своих матчах, чтобы оставаться рядом с "Боруссией". Это наша цель. Все будет ещё лучше, если нам удастся сократить отставание до встречи с ней.У "Боруссии" сейчас все очень хорошо. Я говорю не только о результатах, но и об игре, которую она демонстрирует. За этой командой приятно наблюдать. "Бавария" должна сократить отставание от "Боруссии" и достичь такого же уровня игры. В матче с ней у нас будет шанс улучшить свое положение", — приводит слова Ковача Goal.