Топ-клубы Европы обсуждают возможность заключения пакта о недопущении роста зарплат игроков

Европейские топ-клубы намерены предпринять меры по недопущению роста зарплат футболистов. Управленец одного из клубов АПЛ, пожелавший остаться инкогнито, рассказал, что топ-клубы Европы ведут переговоры о заключении пакта, который предотвратит бесконтрольное увеличение зарплат игроков."Клубы в курсе, что нам нужно изменить наметившуюся динамику. Невозможно соответствовать правилам финансового Фэйр-плей, когда четыре-пять игроков твоей команды получают по 400-500 тысяч фунтов в неделю.Наибольшую тревожность вызывает то, что, удовлетворяя пожелания 23-летнего игрока получать 15 млн фунтов в год, вы сами загоняете себя в угол, ведь в следующий раз он требует еще большего. Если это будет продолжаться, то через пять или десять лет, ситуация станет невыносимой.То, что такие переговоры между клубами начались — это сигнал. Такое больше не может продолжаться. Что-то нужно менять", - цитирует человека The Sun.