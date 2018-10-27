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Топ-клубы Европы обсуждают возможность заключения пакта о недопущении роста зарплат игроков

Европейские топ-клубы намерены предпринять меры по недопущению роста зарплат футболистов. Управленец одного из клубов АПЛ, пожелавший остаться инкогнито, рассказал, что топ-клубы Европы ведут переговоры о заключении пакта, который предотвратит бесконтрольное увеличение зарплат игроков.

"Клубы в курсе, что нам нужно изменить наметившуюся динамику. Невозможно соответствовать правилам финансового Фэйр-плей, когда четыре-пять игроков твоей команды получают по 400-500 тысяч фунтов в неделю.

Наибольшую тревожность вызывает то, что, удовлетворяя пожелания 23-летнего игрока получать 15 млн фунтов в год, вы сами загоняете себя в угол, ведь в следующий раз он требует еще большего. Если это будет продолжаться, то через пять или десять лет, ситуация станет невыносимой.

То, что такие переговоры между клубами начались — это сигнал. Такое больше не может продолжаться. Что-то нужно менять", - цитирует человека The Sun.

sport24.ru
Теги: АПЛ
Сегодня, 15:24
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(2)
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 16:07)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
у нас бы в чемпе ввести потолок з\п.2.5 ляма и не больше.а если клуб имеет господдержку,то 1.5.и всем будет хорошо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
забавно что только сейчас поняли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 15:44)
  • +3
  •  (3)

Давно пора


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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