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Нико Ковач: я рад, что создали еще моменты и забили победный мяч

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач подвел итоги гостевого матча 9-го тура Бундеслиги с "Майнцем" (2:1).

"Я не переживал после того как счет стал равным, но был рассержен тем, что игроки "Баварии" не реализовали то, о чем мы говорили в перерыве. Мы спали перед подачей, приведшей к голу, и сами создали себе трудности. Но я рад, что команда создала еще моменты и забила победный мяч", — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Ковач Бавария
Сегодня, 10:24
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