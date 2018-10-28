Нико Ковач: я рад, что создали еще моменты и забили победный мяч

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач подвел итоги гостевого матча 9-го тура Бундеслиги с "Майнцем" (2:1)."Я не переживал после того как счет стал равным, но был рассержен тем, что игроки "Баварии" не реализовали то, о чем мы говорили в перерыве. Мы спали перед подачей, приведшей к голу, и сами создали себе трудности. Но я рад, что команда создала еще моменты и забила победный мяч", — цитирует Ковача пресс-служба клуба.