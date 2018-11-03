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"Витесс" выступил с официальным заявлением по Леониду Слуцкому

"Витесс" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации в португальских СМИ о том, что главный тренер команды Леонид Слуцкий может возглавить "Спортинг".

"Витесс" опровергает слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг". У них нет никаких оснований. Контракт Слуцкого с "Витессом" рассчитан до июля 2020 года", - говорится в этом сообщении.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 17:43
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11
(5)
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: MATPOCOB
Лёня в Спартак?

Хм. Не, ну надо бы переход Дзюбы переплюнуть К слову, а Брянский дебил и хоббит это кто? В списке отсутствуют..-блондинк с реинкарнациями и Капля..
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 18:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Лёня в Спартак? Да ладно.... Но было бы интересно.
Брянский местный дебил, Крепончег и Марадона72 наверное сразу повесятся, а Хоббит окончательно сойдёт с ума.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 18:36)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Свиные хотелки или есть ссылки на источник?

Раскрой зенки долбоящер или после трёшки от Валеры шифер уехал?)Нравится ваша истерика,чувствуете что скоро рухнет в тартарары весь говнофарт Семачка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:34)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: Gor68
Почему по поводу "Спартака" не было никаких заявлений? Или его "Витесс" серьезным клубом не считает? wink

а может все проще и рук-во "Спартака" видела сборную на евро,поэтому и интереса к нему нет? smirk

Ну "Спартак"-то не сборная. А я бы на месте его руководства посчитал бы клубные трофеи Слуцкого и сравнил бы с количеством трофеев "Спартака" за тот же период. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:29)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
какой нах Спортинг,скоро из Витеса вышвырнут губошлёпа как ссаный веник smile

Свиные хотелки или есть ссылки на источник?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 18:27)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой нах Спортинг,скоро из Витеса вышвырнут губошлёпа как ссаный веник smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  К.А.  Столица (Сегодня, 18:14)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Почему по поводу "Спартака" не было никаких заявлений? Или его "Витесс" серьезным клубом не считает? wink

а может все проще и рук-во "Спартака" видела сборную на евро,поэтому и интереса к нему нет? smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#4  ythe  Ё-бург (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Леня! Успехов!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#3  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:55)
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Почему по поводу "Спартака" не было никаких заявлений? Или его "Витесс" серьезным клубом не считает? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 17:54)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: foxship
Начинается борьба на Слуцкого.

Грызня smile
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 17:46)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Начинается борьба на Слуцкого.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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