"Витесс" выступил с официальным заявлением по Леониду Слуцкому

"Витесс" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации в португальских СМИ о том, что главный тренер команды Леонид Слуцкий может возглавить "Спортинг"."Витесс" опровергает слухи об уходе Слуцкого в "Спортинг". У них нет никаких оснований. Контракт Слуцкого с "Витессом" рассчитан до июля 2020 года", - говорится в этом сообщении.