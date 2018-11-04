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Мануэль Нойер: с обычной легкостью нам не получается играть

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал ничью в мачте чемпионата Германии с "Фрайбургом".

Матч завершился со счетом 1:1. Вратарь отметил то, что в один момент игра просто перевернулась.

"В течение последних недель мы не блистали. С обычной легкостью в такой ситуации не получается играть. Тем не менее, в матче были периоды, когда мы играли очень хорошо.

Вопрос в том, почему нам не удалось удержать преимущество. Ошибки могут допускаться, но то, что игра вот так переворачивается с ног на голову, это немного странно", — приводит слова голкипера официальный сайт мюнхенской команды.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Фрайбург
Сегодня, 10:12
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