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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:39
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"Боруссия" дома обыграла "Баварию" (2)
22:36
Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
21:02
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"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (21)
19:16
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
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16:10
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Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (10)
"Боруссия" дома обыграла "Баварию"
В матче 11-го тура Бундеслиги "Боруссия" обыграла "Баварию".
Чемпионат Германии
11 тур
"Боруссия" Д – "Бавария" 3:2
Голы: Левандовски, 26, Ройс, 49 (пен.), Левандовски, 52, Ройс, 67, Алькасер, 73
"Боруссия" Д: Хиц, Пищек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль (Дахуд, 46), Санчо, Витсель, Гётце (Алькасер, 59), Ройс, Ларсен (Делейни, 82)
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс (Зюле, 65), Боатенг, Мартинес, Горецка, Рибери, Гнабри (Саншеш, 74), Мюллер (Вагнер, 82), Левандовски
Предупреждения: Вайгль, 29, Аканджи, 36, Рибери, 55, Зюле, 87, Загаду, 90+4, Вагнер, 90+4
Чемпионат Германии
11 тур
"Боруссия" Д – "Бавария" 3:2
Голы: Левандовски, 26, Ройс, 49 (пен.), Левандовски, 52, Ройс, 67, Алькасер, 73
"Боруссия" Д: Хиц, Пищек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль (Дахуд, 46), Санчо, Витсель, Гётце (Алькасер, 59), Ройс, Ларсен (Делейни, 82)
"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс (Зюле, 65), Боатенг, Мартинес, Горецка, Рибери, Гнабри (Саншеш, 74), Мюллер (Вагнер, 82), Левандовски
Предупреждения: Вайгль, 29, Аканджи, 36, Рибери, 55, Зюле, 87, Загаду, 90+4, Вагнер, 90+4
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