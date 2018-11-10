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"Боруссия" дома обыграла "Баварию"

В матче 11-го тура Бундеслиги "Боруссия" обыграла "Баварию".

Чемпионат Германии

11 тур

"Боруссия" Д – "Бавария" 3:2

Голы: Левандовски, 26, Ройс, 49 (пен.), Левандовски, 52, Ройс, 67, Алькасер, 73

"Боруссия" Д: Хиц, Пищек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль (Дахуд, 46), Санчо, Витсель, Гётце (Алькасер, 59), Ройс, Ларсен (Делейни, 82)

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс (Зюле, 65), Боатенг, Мартинес, Горецка, Рибери, Гнабри (Саншеш, 74), Мюллер (Вагнер, 82), Левандовски

Предупреждения: Вайгль, 29, Аканджи, 36, Рибери, 55, Зюле, 87, Загаду, 90+4, Вагнер, 90+4
Теги: Боруссия Бавария
Сегодня, 22:39
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:48)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Обе команды играли на самом высоком уровне.
Дортмунду эта победа была более нужна.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 22:46)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч просто огонь, особенно второй тайм!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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