"Милан" потерял третьего защитника за месяц

Защитник «Милана» Алессио Романьоли получил травму в сборной Италии.23-летний игрок покинул расположение команды из-за мышечной контрактуры и не примет участие в матче Лиги наций против Португалии 17 ноября.За последний месяц «Милан» из-за травм также потерял защитников Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдару.