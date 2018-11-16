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"Милан" потерял третьего защитника за месяц

Защитник «Милана» Алессио Романьоли получил травму в сборной Италии.

23-летний игрок покинул расположение команды из-за мышечной контрактуры и не примет участие в матче Лиги наций против Португалии 17 ноября.

За последний месяц «Милан» из-за травм также потерял защитников Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдару.

Sports.ru
Теги: Милан Романьоли Сборная Италии
Вчера, 23:26
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