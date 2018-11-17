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Италия - Португалия: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы Португалии и Италии на матч группового турнира Лиги наций A.

Италия: Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Верратти, Жоржинью, Барелла - Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Португалия: Руй Патрисиу - Канселу, Жозе Фонти, Рубен Диас, Марио Руй - Невес, Виллиам Карвалью, Пицци - Бернарду Силва, Андре Силва, Брума.
Теги: Сборная Италии Сборная Португалии
Сегодня, 22:15
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