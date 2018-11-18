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Португалия сыграла вничью с Италией

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

Лига наций УЕФА

5 тур

Италия – Португалия 0:0

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бираги, Бонуччи, Флоренци, Верратти (Пеллегрини, 81), Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Кьеза (Берарди, 88), Иммобиле (Лазанья, 74).

Португалия: Руй Патрисиу, Канселу, Диаш, Фонте, Руй, Карвалью, Невеш, Пицци (Жоао Мариу, 68), Брума (Геррейро, 85), Бернарду Силва, Андре Силва (Данило, 90+1).

Предупреждения: Невеш, 33, Руй, 35, Кансело, 52, Жоржиньо, 54, Бонуччи, 72, Кьеза, 84
Теги: Сборная России Сборная Италии
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