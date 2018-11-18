Пять футболистов сборной Италии не сыграют с США

Пять футболистов сборной Италии не примут участия в матче команды против США.Главный тренер итальянской команды отослал из расположения сборной пятерых игроков. По информации Football Italia, против США не сыграют Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.Встреча Италии и США состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени и пройдет в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена — Кристал Арена".