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Пять футболистов сборной Италии не сыграют с США

Пять футболистов сборной Италии не примут участия в матче команды против США.

Главный тренер итальянской команды отослал из расположения сборной пятерых игроков. По информации Football Italia, против США не сыграют Джорджо Кьеллини, Алессандро Флоренци, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

Встреча Италии и США состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени и пройдет в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена — Кристал Арена".

"Газета.ру"
Теги: Сборная Италии Сборная США
Сегодня, 08:40
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