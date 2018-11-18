Наставник сборной Португалии о матче с Италией: у нас были огромные проблемы

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итог матча против Италии (0:0)."Нам пришлось попотеть, чтобы набрать это очко. Если бы у меня был аппарат для измерения давление, он показал бы, что у меня проблемы.Я ждал, что это будет отличный матч, поскольку у нас похожие стили игры. Но у нас были огромные проблемы. Я ждал, что весь матч будет примерно таким, каким был второй тайм. Мы не планировали отсиживаться в обороне, Италия заставила нас сделать это.Этот опыт поможет нам расти и становиться более зрелыми. Это был очень сложный матч, более сложный, чем я ожидал. Нам было тяжело обороняться, и поэтому мы не могли", — приводит слова специалиста Football Italia.