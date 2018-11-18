Роберто Манчини: мы доминировали на протяжении игры с Португалией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью с Португалией (0:0) в Лиге наций."В футболе важную роль играют голы. Мы доминировали до 70 минуты, после чего упустили преимущество, что было вполне ожидаемо - мы не можем играть все 90 минут на их половине поля. Для Италии это, несомненно, шаг вперед по сравнению с матчем с Польшей. Португалия сильнее Польши. Мы доминировали на протяжении этой игры", - цитирует Манчини Football Italia.