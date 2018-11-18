Френки де Йонг заинтересовал "Барселону", которая ищет замену Бускетсу

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг может продолжить карьеру в "Барселона", информирует Mundo Deportivo.Сообщается, что руководство каталонского клуба пытается найти замену Серхио Бускетсу. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.В нынешнем сезоне де Йонг сыграл в 10 матчах чемпионата Голландии, в которых забил один мяч и отдал две передачи.