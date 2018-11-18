Новости партнеров

Френки де Йонг заинтересовал "Барселону", которая ищет замену Бускетсу

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг может продолжить карьеру в "Барселона", информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что руководство каталонского клуба пытается найти замену Серхио Бускетсу. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл в 10 матчах чемпионата Голландии, в которых забил один мяч и отдал две передачи.
Теги: Барселона Аякс
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.