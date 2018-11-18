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Сборная Италии установила новый антирекорд

Сборная Италии вчера на своем поле сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в матче Лиги наций.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини установили новый антирекорд. Это шестой домашний матч команды подряд, в котором она не смогла победить. При этом все эти матчи завершились вничью.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 16:12
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