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Оливер Кан может стать следующим президентом "Баварии"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан может стать президентом мюнхенского клуба.

Нынешний глава "Баварии" Ули Хенесс недавно сообщил о планах уйти в отставку через два-три года.

Кан выступал за "Баварию" на протяжении 14 лет с 1994 по 2008 гол, неоднократно выигрывал чемпионат Германии, Кубок страны, побеждал в Лиге чемпионов.

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Теги: Кан Бавария
Сегодня, 14:13
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:15)
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Болеет за:
«Спартак»
a ya dumal kogda na4al novost' 4itat' - 4to mozhet trenerom sraptaka stat' axxaxaxaaxa


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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