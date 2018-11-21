Оливер Кан может стать следующим президентом "Баварии"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан может стать президентом мюнхенского клуба.Нынешний глава "Баварии" Ули Хенесс недавно сообщил о планах уйти в отставку через два-три года.Кан выступал за "Баварию" на протяжении 14 лет с 1994 по 2008 гол, неоднократно выигрывал чемпионат Германии, Кубок страны, побеждал в Лиге чемпионов.