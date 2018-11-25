Карлос Тевес: это позор, мы не в состоянии играть

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с переносом ответного матча финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом".Напомним, встреча должна была начаться 24 ноября в 23:00 по мск, однако два раза переносилась на час. В итоге матч должен состояться сегодня в 23:00 по мск. Болельщики "Ривер Плейта" перед игрой забросали камнями автобус с игроками "Боки", в результате чего пострадали несколько футболистов, в том числе из-за распыления слезоточивого газа."КОНМЕБОЛ заставлял нас играть. Что еще нужно сделать, чтобы "Ривер Плейт" выиграл Кубок? Они всегда делали все что хотели, и КОНМЕБОЛ повел себя очень плохо. Это позор. Есть три-четыре игрока с травмами, все это без связи с внешним миром, мы не в состоянии играть", - цитирует Тевеса AS.