Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"

Руководство "Баварии" может уволить главного тренера команды Нико Ковача в случае поражения от "Бенфики" в предстоящем матче Лиги чемпионов."Бавария" в нынешнем сезоне неудачно выступает в Бундеслиге. На данный момент мюнхенцы отстают от лидирующей "Боруссии" на девять баллов - действующие чемпионы Германии занимают пятое место в турнирной таблице.