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Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"

Руководство "Баварии" может уволить главного тренера команды Нико Ковача в случае поражения от "Бенфики" в предстоящем матче Лиги чемпионов.

"Бавария" в нынешнем сезоне неудачно выступает в Бундеслиге. На данный момент мюнхенцы отстают от лидирующей "Боруссии" на девять баллов - действующие чемпионы Германии занимают пятое место в турнирной таблице.

Sport Bild
Теги: Бавария Бенфика Ковач
Сегодня, 12:19
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