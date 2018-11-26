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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:19
Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"
Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"
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Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"
Руководство "Баварии" может уволить главного тренера команды Нико Ковача в случае поражения от "Бенфики" в предстоящем матче Лиги чемпионов.
"Бавария" в нынешнем сезоне неудачно выступает в Бундеслиге. На данный момент мюнхенцы отстают от лидирующей "Боруссии" на девять баллов - действующие чемпионы Германии занимают пятое место в турнирной таблице.
Sport Bild
"Бавария" в нынешнем сезоне неудачно выступает в Бундеслиге. На данный момент мюнхенцы отстают от лидирующей "Боруссии" на девять баллов - действующие чемпионы Германии занимают пятое место в турнирной таблице.
Sport Bild
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