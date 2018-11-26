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Наставник "Баварии": матч с "Бенфикой" не станет для меня последним

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".

Сообщается, что специалист может быть отправлен в отставку, если мюнхенская команда проиграет.

"Нам достаточно сыграть вничью завтра, но мы хотим выиграть. "Бенфике" нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. У них сильная команда, но мы намерены взять три очка.

Станет ли матч с "Бенфикой" последним для меня в "Баварии"? Нет. Те, кто меня знает, знают, что я боец. Словосочетания "белый флаг" не существует в моем словаре", - приводит слова Ковача Bayern & Germany.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Бенфика
Вчера, 22:24
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