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"Аякс" намерен заработать около 140 млн евро на продаже двух молодых игроков

"Аякс" в одно из ближайших трансферных окон расстанется с двумя своими молодыми футболистами

Речь идет о защитнике Матейсе де Лигте и полузащитнике Френки де Йонге. Клуб уже установил ценники на обоих футболистов.

По информации Mundo Deportivo, клуб намерен выручить с продажи своих игроков около 140 млн евро, из которых 75 млн – за де Йонга, а остальные 65 млн – за де Лигта.
Теги: Аякс Барселона
Сегодня, 10:51
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#2  Saveger  СПб (Сегодня, 10:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что потом они с этими деньгами делать будут? В чемп Голландии никого не заманишь, можно конечно нескольких бразил взять по 10-20 лямов, через пару годков продать двух выстреливших за 100-200 лямов и еще нескольких бразил купить... геометрическая прогрессия, итить её.. так можно без голландцев в составе остаться... а начнешь своим воспитанникам золотые унитазы покупать - они чего доброго играть перестанут, только гадить будут... Короче, всё зло в футболе от бабок


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 10:53)
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online

вот это я понимаю школа работает


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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