Президент "Ривер Плейта" обвинил "Боку Хуниорс" в страхе проиграть

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио поделился мнением о том, почему "Бока Хуниорс" не хочет выходить на ответный матч финала Кубка Либертадорес."Бока Хуниорс" требует засчитать "Ривер Плейту" техническое поражение из-за поведения их фанатов."Они считают, что им не победить, но мы не так уж и хороши. "Бока" может приехать на матч, сыграть и выиграть", — цитирует Д'Онофрио AS.Матч переносился дважды. Встреча должна была состояться 24 ноября, но была перенесена на 25 число из-за беспорядков, которые учинили болельщики "Ривер Плейта". Они закидали автобус с игроками "Боки Хуниорс" камнями и баллонами со слезоточивым газом, из-за чего пострадали несколько футболистов. 25 ноября матч решили не проводить из-за соображений безопасности.