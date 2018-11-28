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Президент "Ривер Плейта" обвинил "Боку Хуниорс" в страхе проиграть

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио поделился мнением о том, почему "Бока Хуниорс" не хочет выходить на ответный матч финала Кубка Либертадорес.

"Бока Хуниорс" требует засчитать "Ривер Плейту" техническое поражение из-за поведения их фанатов.

"Они считают, что им не победить, но мы не так уж и хороши. "Бока" может приехать на матч, сыграть и выиграть", — цитирует Д'Онофрио AS.

Матч переносился дважды. Встреча должна была состояться 24 ноября, но была перенесена на 25 число из-за беспорядков, которые учинили болельщики "Ривер Плейта". Они закидали автобус с игроками "Боки Хуниорс" камнями и баллонами со слезоточивым газом, из-за чего пострадали несколько футболистов. 25 ноября матч решили не проводить из-за соображений безопасности.

"Газета.ру"
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 17:16
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#1  К.А.  Столица (Сегодня, 18:09)
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Болеет за:
«Спартак»
ну вообще,если по хорошему,риверу можно было и технарь впаять.другой вопрос что это все было до игры,а не во время.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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