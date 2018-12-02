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"Монпелье" благодаря голу Шкулетича победил "Монако" Головина

"Монако" уступил "Монпелье" в матче 15-го тура чемпионата Франции (1:2).

Победный гол в составе гостей забил экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут.

Чемпионат Франции

15-й тур

"Монако" - "Монпелье" - 1:2

Голы: Тилеманс, 42 (1:0). Лаборд, 81 (1:1). Шкулетич, 86 (1:2).

"Монако": Бенальо, Пьер-Габриэль (Диоп, 86), Б.Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс, Тилеманс, Аит Беннассер, Головин, Фалькао (Силла, 75), Шадли (Пеле, 61).

"Монпелье": Леконт, Мендеш, Конгре, Илтон, Агилар, Ле Талл
Теги: Монако Монпелье Головин
Сегодня, 00:03
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#4  СуперШтангист   (Сегодня, 00:42)
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Болеет за:
«Терек»
C Нулёвиным только поражения будут всю дорогу, оба гола из под-него. Кресты нужны, чтобы восстановить гармонию в команде, и тогда Монако в зону ЛЧ залетит.


Я неоднократно говорил, что Нулёвин убил команду, без него "Монако" с лёгкостью ЛЧ возьмёт, если даже такой нап, как Шкулетич сажает на бутылку Нулёвина в каждом единоборстве, то ему то лучше прекращать позориться.

Такого днища я ещё не видел, это даже хуже Прудникова.
Пусть у себя в Кемерово уголь добывает, полезнее для общества будет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 00:38)
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Цитата: ПавКо
Головину тяжко выруливать... княжеские пока совсем никакие wink
- Анри, видимо, не вывезет Монако - что-то будет с клубом Рыболовлева? rage

продаст он его и Головина в аренду или продадут лямов за 8-10
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 00:27)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Головину тяжко выруливать... княжеские пока совсем никакие wink
- Анри, видимо, не вывезет Монако - что-то будет с клубом Рыболовлева? rage


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#1  bolt  Омск (Сегодня, 00:21)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Скоро башка домой поедет, как говорится, залез на бабу - делай дело, видать бабы страшные.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
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